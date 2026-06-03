Accidente mortal en un embalse de agua en Ferganá

Un trágico incidente ocurrió en una granja del distrito de Bagdad, en la región de Ferganá. Un ciudadano que cayó en un embalse de agua revestido con membrana no pudo ser salvado.

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, el incidente ocurrió el 3 de junio. Se señaló que incidentes desafortunados similares se han observado varias veces en los últimos años en embalses de agua con membrana, ampliamente utilizados en la agricultura.

Los expertos señalan que el interior de estos embalses está cubierto con un revestimiento resbaladizo especial. En consecuencia, las personas que caen accidentalmente al agua enfrentan serias dificultades para salir por sí mismas. El peligro aumenta significativamente, especialmente cuando no hay equipos de rescate disponibles.