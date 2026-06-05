Comienzan las redadas en Taskent para despejar los carriles bus

Se están tomando medidas estrictas en nuestra capital para garantizar la seguridad y la eficiencia del transporte público, y para asegurar que los pasajeros lleguen a sus destinos a tiempo. Los agentes del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección Principal de Asuntos Internos de Taskent han iniciado operaciones especiales para garantizar que los autobuses circulen libremente por las rutas sin ningún obstáculo.

Actualmente, los inspectores de control de tráfico están supervisando de cerca el estricto cumplimiento de las normas para el uso de los carriles especiales marcados con "A" establecidos en las calles de la capital.

Eliminación de obstáculos y prevención de congestiones

El objetivo principal de estas operaciones de redada es eliminar completamente situaciones negativas como la parada o circulación ilegal de coches particulares en los carriles destinados a los autobuses. Las principales consecuencias de dichas infracciones son las siguientes:

Alteración del horario: Provoca retrasos en los autobuses respecto al horario previsto y obliga a los pasajeros a esperar más tiempo en las paradas.

Congestión artificial: Debido a la ocupación del carril reservado, los autobuses grandes se ven obligados a incorporarse al flujo general de tráfico, lo que aumenta drásticamente el nivel de congestión en las calles centrales.

Control rápido y responsabilidad legal

Los representantes del Departamento de Seguridad Vial instan a todos los conductores de nuestra capital a cumplir incondicionalmente las normas de tráfico y a no ocupar injustificadamente los carriles destinados al transporte público.

Dirección de las medidas Acciones realizadas y consecuencias Control de paradas y carriles Se identificarán los coches dejados en las paradas de autobús y en los carriles especiales, y se tomarán medidas contra ellos. Registro fotográfico y de vídeo Las infracciones se registran mediante cámaras de vigilancia modernas y cámaras corporales de los inspectores. Medidas administrativas Se aplicarán multas previstas por la ley a cualquier conductor que no cumpla con las normativas y bloquee el carril.

Comentario de Zamin: En una metrópoli como Taskent, la única forma de desarrollar el transporte público es dar prioridad a los autobuses. Sin embargo, por desgracia, muchos conductores siguen considerando los carriles "A" como aparcamiento personal o una franja de circulación cómoda. Estas estrictas redadas iniciadas por el Departamento de Seguridad Vial sirven para mejorar la cultura de los conductores y proteger los derechos de cientos de miles de pasajeros. El cumplimiento de las normas es obligatorio para todos nosotros.

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