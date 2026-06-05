15 días de detención administrativa por comportamiento indecente hacia los pasajeros

·309·Sociedad
15 días de detención administrativa por comportamiento indecente hacia los pasajeros

En Taskent, un hombre que violó groseramente las normas de etiqueta pública en el transporte público fue condenado a detención administrativa. Un video del incidente se volvió viral en las redes sociales, provocando un acalorado debate público.

Según el servicio de prensa de la Dirección Principal de Asuntos Internos de la capital, el incidente ocurrió la mañana del 3 de junio alrededor de las 09:45 dentro de un autobús de la ruta 42.

Se estableció que el ciudadano T.S., de 48 años, cometió actos inapropiados frente a los pasajeros, haciendo caso omiso del orden público y las normas morales.

Como resultado de las rápidas medidas operativas tomadas por las fuerzas del orden, la persona fue identificada y detenida en poco tiempo.

Con respecto a este incidente, el Departamento de Asuntos Internos del distrito de Almazar preparó documentos en su contra bajo los artículos del Código de Responsabilidad Administrativa relacionados con la pequeña hooliganería y el incumplimiento de las demandas legales de los agentes del orden.

Los materiales recopilados fueron presentados al tribunal. Por decisión judicial, el infractor fue condenado a 15 días de detención administrativa.

TaskentDepartamento de Asuntos Internos de la CapitalDistrito de Olmazor
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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