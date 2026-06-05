Hallado el cuerpo de un joven ahogado en el arroyo Chodaksoy tras una semana de búsqueda

El cuerpo de un joven de 24 años que se ahogó en el arroyo Chodaksoy, en el distrito de Pop de la región de Namangan, fue encontrado después de más de una semana de operaciones de búsqueda. Así lo informó el servicio de prensa del Departamento Regional de Situaciones de Emergencia.

Según los informes, el joven, nacido en la región de Ferganá, entró el 28 de mayo en una zona de baño prohibida del arroyo que fluye cerca de un área recreativa en la mahalla Shayxon y fue arrastrado por la corriente.

A continuación, se iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate. Los rescatistas realizaron búsquedas continuas tanto en la superficie como bajo el agua.

El 4 de junio, el cuerpo del joven fue recuperado del arroyo y entregado a las autoridades competentes. La Fiscalía del distrito de Pop está llevando a cabo verificaciones previas a la investigación sobre el incidente.

El Departamento de Situaciones de Emergencia instó a los ciudadanos a no entrar en el agua en zonas prohibidas y peligrosas.