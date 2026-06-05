Se aclara el caso detrás del comercio de carne de burro

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Se aclara el caso detrás del comercio de carne de burro

Se anunció un veredicto judicial contra personas involucradas en el almacenamiento y venta ilegal de carne de burro en la región de Kashkadarya. El 13 de mayo, el Tribunal Penal del Distrito de Karshi declaró culpables a dos acusados de poner en circulación productos que no cumplen con los requisitos de seguridad para la vida y la salud de los consumidores.

Según los materiales del tribunal, I. J., un residente del distrito de Karshi con antecedentes penales, había organizado un matadero clandestino en su casa en violación de las normas sanitarias. Compraba burros en varios mercados y se dedicaba a sacrificarlos y almacenar su carne.

Durante una operación realizada el 28 de diciembre de 2025, se incautaron de su vivienda 247,2 kilogramos de carne de burro, 99 pieles de burro y huesos como pruebas materiales. Un peritaje confirmó que estos productos eran totalmente inadecuados para el consumo y peligrosos para la salud humana.

En su testimonio, el acusado declaró que llevó la carne al mercado «Chorsu» en Taskent y la vendió a dueños de perros. También indicó que la grave enfermedad de su cónyuge, cáncer cerebral, fue la causa de esta actividad.

El segundo acusado, Y. A., se dedicaba a la venta no autorizada de productos cárnicos en el mercado de ganado «Karvan» del distrito de Karshi. Durante la operación, se incautaron y destruyeron un total de 127,2 kilogramos de carne de burro a los vendedores, incluido él.

Aunque la investigación preliminar acusó a los imputados de «conspiración criminal en grupo», su conexión criminal mutua no fue probada en el tribunal. Por lo tanto, las acciones de cada uno fueron evaluadas por separado.

Según la decisión judicial, I. J. fue condenado a restricción de libertad por 3 años y 25 días, y Y. A. por 1 año y 6 meses. Además, se les impusieron restricciones adicionales, como la prohibición de salir de casa por la noche y de abandonar el territorio de la región de Kashkadarya.

Región de KashkadaryaKarshiTaskentMercado ChorsuMercado de ganado Karvan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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