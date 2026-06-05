Camión «MAN» buscado encontrado circulando con matrículas diferentes en las calles de Termez

El hecho de que las marcas de identificación en la carrocería del vehículo estuvieran cubiertas con pintura despertó las sospechas de los agentes del MIB.

El pago puntual de impuestos y otros pagos obligatorios es una obligación legal de cada ciudadano y empresario. Sin embargo, en algunos casos, los deudores intentan eludir estas obligaciones.

El Departamento del Distrito de Termez de la Oficina de Ejecución Forzosa tiene 24 documentos de ejecución judicial contra una entidad empresarial que opera en el sector de la construcción, con una deuda total que supera los 800 millones de sums.

Durante las acciones de ejecución, se descubrió que la sociedad deudora poseía un camión «MAN», y el vehículo fue puesto en búsqueda. Sin embargo, se reveló que el deudor había estado conduciendo este vehículo con matrículas estatales diferentes.

Como resultado de las operaciones de búsqueda, el camión fue detectado mientras circulaba por la zona urbana de Termez. El hecho de que las marcas de identificación en la carrocería estuvieran cubiertas con pintura despertó las sospechas de los agentes del MIB. Durante la inspección, se confirmó que el vehículo era el buscado y pertenecía a la sociedad deudora.

Como resultado, el vehículo fue precintado conforme al procedimiento establecido y llevado al Departamento del Distrito de Termez de la Oficina para su almacenamiento temporal.

Actualmente, se están tomando medidas para vender este bien a través de subastas electrónicas y recuperar la deuda con el producto de la venta.