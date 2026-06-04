Medicamentos por valor de 1.674 millones de sums incinerados

Una gran cantidad de medicamentos que representaban un riesgo potencial para la salud pública fue destruida por la Oficina de Ejecución Obligatoria en el distrito de Fergana.

Con base en los documentos de ejecución del Tribunal del Distrito de Fergana para Asuntos Penales, los alguaciles estatales del Departamento del Distrito de Fergana de la Oficina de Ejecución Obligatoria llevaron a cabo medidas para destruir medicamentos que no superaron la inspección y no podían ser liberados para su circulación.

Específicamente:

🔹 990 unidades de "Tropicamida 10 ml" incautadas como prueba material;

🔹 29.251 unidades de diversos medicamentos caducados con un valor total de 1.674 millones 448 mil sums.

De conformidad con los requisitos legales, estos medicamentos fueron destruidos por incineración en un sitio especial de eliminación en el distrito de Fergana, con la participación de las organizaciones pertinentes y los funcionarios responsables.

El retorno ilegal a la circulación de estos artículos, que para algunos pueden parecer simples cajas, ampollas o medicamentos, podría haber representado una grave amenaza para la salud humana. Por ello, además de garantizar la ejecución de los documentos judiciales, la protección de la seguridad pública es también una de las tareas clave de los alguaciles estatales.

Como resultado, los documentos de ejecución se cumplieron en su totalidad y se retiraron legalmente de la circulación medicamentos por valor de casi 1.700 millones de sums.

Se hizo cumplir la ley. Las sustancias que amenazaban la salud fueron reducidas a cenizas por el fuego.