Servicio especial de patrulla acuática lanzado en el embalse de Charvak

·26·Sociedad
Servicio especial de patrulla acuática lanzado en el embalse de Charvak

Con la llegada de los calurosos días de verano, es natural que aumente drásticamente la afluencia de veraneantes nacionales y turistas extranjeros al embalse de Charvak, uno de los lugares más pintorescos de nuestro país. En esta temporada alta, se están implementando reformas sistemáticas para garantizar un descanso significativo y el máximo nivel de seguridad para la población. En particular, se ha puesto en marcha un nuevo sistema para reforzar aún más las medidas de orden público y seguridad en la zona acuática de Charvak.

A partir de ahora, las unidades especiales del Ministerio del Interior (MII) realizarán regularmente actividades de control en el complejo.

Equipamiento moderno y control rápido

Para garantizar la protección de los veraneantes las 24 horas del día, el personal del sector ha sido equipado con las últimas embarcaciones especiales de alta velocidad. Se han entregado modernas motos acuáticas y lanchas rápidas a los agentes de asuntos internos.

Este nuevo equipamiento permite a los inspectores de la cuenca responder en segundos a cualquier emergencia y mantener un control total y eficaz sobre toda la zona acuática.

¿Cuáles son las tareas principales de los grupos móviles?

Los grupos móviles especiales establecidos en Charvak trabajan en las siguientes áreas clave:

  • Prevención de conductas peligrosas: Detener estrictamente la conducción desordenada y peligrosa de medios de transporte acuático (lanchas y motos) que amenace la vida de los ciudadanos;

  • Control de equipos de rescate: Verificar sistemáticamente que cada persona en el agua utilice correctamente los chalecos salvavidas obligatorios;

  • Vigilancia de zonas de baño: Mantener bajo vigilancia constante las zonas de baño designadas para los veraneantes y prevenir el baño en lugares no autorizados.

Nota de la redacción: La implementación de este sistema de control durante la temporada de vacaciones y baños es de gran importancia para la tranquilidad familiar y la prevención de accidentes. El objetivo es garantizar que cada compatriota pueda disfrutar de momentos seguros y alegres en plena naturaleza.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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