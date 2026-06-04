Casi nueve kilogramos de drogas incautados en la región de Taskent

Las fuerzas del orden están implementando con éxito medidas sistemáticas y rápidas para preservar la paz y la estabilidad en nuestro país y combatir los flagelos que amenazan la salud pública. Durante otra operación especial a gran escala realizada en la región de Taskent en cooperación entre el Servicio de Seguridad del Estado (SSS) y las Tropas Fronterizas, se detuvo la circulación de un gran lote de estupefacientes.

Durante la operación rápida, se detuvo e inspeccionó un automóvil Tracker que viajaba a alta velocidad por la ruta Taskent–Fergana.

Inspección rápida y descubrimiento de la carga ilícita

Durante una inspección legal del compartimento de carga de este vehículo sospechoso, se encontró que contenía un peso total de 8 kilogramos 913 gramos de hachís destinado al mercado negro, el cual fue incautado en presencia de testigos.

Se reveló que el mensajero al volante era un ciudadano nacido en 1990, residente en la ciudad de Fergana, que había sido procesado penalmente con anterioridad. Las investigaciones determinaron que estos estupefacientes habían sido introducidos de contrabando en nuestro país desde un estado vecino a través de rutas clandestinas. El individuo detenido debía entregar de manera segura este gran cargamento en su lugar de residencia. Además, durante una inspección minuciosa del interior del vehículo, se encontró una cantidad separada de drogas que el conductor llevaba para consumo personal.

El crimen conduce inevitablemente al castigo

Actualmente, se ha iniciado un caso penal bajo los artículos pertinentes con respecto a este incidente, y se están llevando a cabo acciones de investigación. Continúan las operaciones de búsqueda para identificar a otros miembros de la cadena criminal.

Llamamiento importante del SSS: El Servicio de Seguridad del Estado hace un llamamiento a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro país y la salud de nuestros hijos para que permanezcan vigilantes. Si es testigo de alguna actividad sospechosa relacionada con el comercio o la circulación ilegal de estupefacientes, llame inmediatamente al número corto 1520 para informarlo. El anonimato y la confidencialidad de los informantes están plenamente garantizados por el Estado.

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