Desveladas las acciones indecentes de un médico hacia estudiantes en Taskent

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Desveladas las acciones indecentes de un médico hacia estudiantes en Taskent

Un urólogo de 32 años que trabajaba en una de las clínicas privadas del distrito de Olmazor en Taskent fue declarado culpable de acoso sexual a estudiantes universitarias.

Según los materiales judiciales, ofreció tener relaciones sexuales con una de las chicas que realizaba prácticas. A otra estudiante, le dijo que tenía la intención de casarse con ella y prometió calificar positivamente las clases perdidas.

Durante el juicio, el médico admitió parcialmente su culpabilidad. Negó las acusaciones relacionadas con la primera chica, pero expresó interés romántico en la segunda.

El Tribunal del Distrito de Olmazor lo declaró culpable según el artículo sobre acoso sexual y lo condenó a 5 días de arresto administrativo.

TaskentDistrito de Almazar
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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