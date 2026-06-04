Cortes de electricidad en 5 distritos de Taskent afectaron al metro

Se observaron cortes temporales de electricidad en ciertas áreas de Taskent. La situación también afectó a la circulación de los trenes del metro y a los sistemas de iluminación de las estaciones.

Según el Ministerio de Energía, se produjo una avería en un transformador de la central térmica de Taskent el 4 de junio a las 12:41. Como resultado, se cortó la electricidad en partes de los distritos de Mirabad, Yunusabad, Mirzo Ulugbek, Shaykhantaur y Almazor.

La avería se solucionó a las 13:01, y para las 13:22 todos los consumidores volvieron a estar conectados al suministro eléctrico.

Debido a la interrupción en la red eléctrica de la ciudad, también se observaron problemas de corta duración en las líneas de metro Uzbekistán, Chilanzar y Yunusabad. Los especialistas del metro activaron generadores de reserva para garantizar la seguridad operativa.