Funcionarios de Bakhmal detenidos por intentar vender licencias de conducir

La lucha contra todas las formas de corrupción en nuestro país continúa de manera implacable e intransigente. Aquellos que obstaculizan el desarrollo social, violan el estado de derecho y abusan de sus cargos públicos inevitablemente recibirán un castigo acorde con sus acciones. Una de estas operaciones rápidas y decisivas se llevó a cabo en el distrito de Bakhmal, una de las áreas pintorescas de la región de Jizzakh.

Se organizó una medida operativa especial de alto nivel mediante la cooperación entre el Departamento del Distrito de Bakhmal del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos bajo la Fiscalía General y otras agencias de aplicación de la ley. Durante esta operación planificada, se previno un grave delito de fraude y soborno en el sector.

Los funcionarios coludidos cayeron en la trampa

Se reveló que los jefes de agencias con autoridad significativa habían sucumbido a su codicia y participado en actividades ilegales. D.O., jefe del Departamento del Distrito de Sharof Rashidov de la Inspección de Supervisión del Complejo Agroindustrial (Uzagroinspection), y A.Sh., especialista principal del mismo departamento, conspiraron para cometer un delito.

Haciendo uso de sus poderes oficiales, prometieron al ciudadano A.T. falsificar (obtener) una licencia especial de "conductor de tractor" que otorgaba el derecho a operar maquinaria agrícola, de reclamación y de construcción de carreteras sin ninguna dificultad ni examen.

Cantidad prevista: A cambio de este servicio ilegal, exigieron al ciudadano 3,8 millones de sums .

Momento de la detención: Los funcionarios fueron capturados in fraganti por las fuerzas del orden con pruebas físicas en el mismo momento en que recibían la cantidad de dinero especificada a través de un ciudadano intermediario, F.A., para completar su plan.

Estado de derecho: Se inició causa penal

Hoy en día, nuestras leyes son iguales para todos y nadie puede eludir la responsabilidad. Se tomaron medidas legales inmediatas con respecto a este escandaloso caso de corrupción.

Personas que cometieron el delito Artículo del Código Penal Estado actual Jefe de Departamento D.O. y Especialista Principal A.Sh. Artículo 210 (Soborno) Causa penal iniciada, investigación en curso

Actualmente, se llevan a cabo intensas acciones de investigación para determinar si estas personas están involucradas en otros delitos similares y para proporcionar una evaluación legal completa de la situación.

Opinión de la redacción: Obtener el derecho a operar un tractor u otra maquinaria de construcción pesada sin los conocimientos y habilidades adecuados, a cambio de dinero, puede provocar mañana terribles accidentes que pongan en peligro la vida humana en las calles o en los campos. Por lo tanto, aquellos que ponen en peligro la seguridad pública por codicia no quedarán impunes.

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