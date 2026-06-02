Yandex Pay lanza una función de confirmación de transferencias grandes mediante un contacto de confianza

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Yandex Pay lanza una función de confirmación de transferencias grandes mediante un contacto de confianza

Yandex Pay ha introducido una nueva herramienta de seguridad para proteger a los usuarios de los estafadores. Ahora, los usuarios pueden establecer un límite para las transferencias de dinero y elegir a un contacto de confianza para verificar todas las operaciones que superen dicho importe. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cuando se inicia una transacción que supera el límite establecido, la persona seleccionada recibe una notificación a través de la aplicación y puede aprobar o rechazar el pago. Esta medida de seguridad se aplica a las transferencias enviadas a particulares mediante número de teléfono o datos bancarios, y funciona simultáneamente en las cuentas de Yandex Pay, Pro y Seiv.

Para evitar presiones por parte de delincuentes, la desactivación de la función de verificación por parte del titular de la cuenta está sujeta a un retraso de 24 horas. Durante este tiempo, los allegados pueden detectar actividades sospechosas e intervenir. Un contacto de confianza, sin embargo, puede desactivar la verificación de inmediato.

La nueva función se puede activar en la aplicación Yandex Pay en Perfil => Ajustes => Verificación de operaciones. Es necesario indicar el importe del límite y el número de teléfono del contacto de confianza. Ambos usuarios deben haber completado la identificación máxima para utilizar el servicio.

Yandex PaySeguridadTecnologíaFintechFraude
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Abror Shuhratov
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