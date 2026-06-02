Astrónomos miden por primera vez la materia bariónica en los vacíos cósmicos

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Astrónomos miden por primera vez la materia bariónica en los vacíos cósmicos

Un equipo internacional de cosmólogos y radioastrónomos ha obtenido por primera vez datos de observación directos sobre la cantidad de materia bariónica ("normal") dentro de los vacíos cósmicos (Cosmic Voids), inmensos espacios donde las galaxias son casi inexistentes. Los análisis mostraron que, en las partes centrales de dichas regiones, la densidad de materia bariónica es aproximadamente un 60 por ciento inferior al promedio del Universo. A diferencia de las galaxias y sus cúmulos, los vacíos evolucionan de forma mucho más tranquila, lo que les permite conservar información sobre las condiciones del Universo temprano. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Para resolver esta compleja tarea, los científicos utilizaron ráfagas de radio rápidas (FRB), pulsos de radio cortos y extremadamente potentes. A medida que la señal viaja a través del espacio intergaláctico, interactúa con electrones libres, lo que ayuda a determinar la cantidad de materia en su camino. Si la luz atraviesa una región de alta densidad, el retraso de la señal aumenta, mientras que al cruzar un vacío cósmico se genera un déficit específico.

El estudio combinó datos de dos grandes proyectos: el radiotelescopio canadiense CHIME/FRB, que ha registrado más de tres mil ráfagas de radio, y el proyecto SDSS BOSS, que creó un mapa 3D de la distribución de las galaxias. Este conjunto de datos permitió vincular el paso de las señales de radio con la geometría de los vacíos cósmicos. Los resultados muestran que la distribución de la materia normal imita la distribución de la materia oscura incluso en las regiones más dispersas.

Los científicos también estimaron la temperatura del componente electrónico en los vacíos en aproximadamente 1,1 millones de Kelvin. Esto apunta a la existencia de un medio intergaláctico cálido y difuso, considerado uno de los principales reservorios de materia normal en el Universo. En el futuro, con la puesta en marcha de radiotelescopios de nueva generación como CHORD, DSA y SKA, los astrónomos planean convertir las regiones más vacías del Universo en las herramientas más precisas para estudiar la energía oscura y la masa de los neutrinos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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