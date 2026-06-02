Huawei Mate 90: El primer smartphone en superar las limitaciones de la Ley de Moore

Ha aparecido nueva información en la red sobre la fecha de lanzamiento de la serie Huawei Mate 90. Según el informante chino Fix Focus Digital, la compañía está volviendo a su calendario tradicional de lanzamiento de smartphones tras estabilizar la producción de sus chips móviles. Se espera que los nuevos buques insignia lleguen al mercado mucho antes de lo previsto. Así lo informa Ixbt.com .

Según las filtraciones, la serie Mate 90 podría aparecer en las estanterías de las tiendas a finales de septiembre de 2026. Esto es significativamente antes de lo habitual, ya que los modelos de la generación anterior solían lanzarse hacia finales de noviembre. Es muy probable que el anuncio oficial se produzca incluso antes de que comiencen las ventas.

La fuente señala que la aceleración del calendario se debe a la mejora de la situación en torno a las soluciones de sistema en chip (SoC) propias de Huawei. Anteriormente, uno de los ejecutivos de la compañía, He Tingbo, habló sobre los planes para aumentar el rendimiento de los procesadores Kirin 5G este año utilizando una nueva tecnología de «Logic Folding» (plegado lógico).

El «Logic Folding» es un concepto de optimización multinivel de chips introducido por Huawei dentro del marco de la ley de escalado de Tau. Su objetivo es superar las limitaciones físicas de la Ley de Moore y eludir las sanciones tecnológicas sin requerir una transición inmediata a procesos de fabricación física más complejos.

Además, se informa que Huawei está preparando nuevos accesorios para la próxima serie Mate 90 que llevarán la fotografía con zoom al nivel de las cámaras profesionales. En este contexto, la compañía ha vuelto a un ciclo regular de lanzamiento de smartphones. Mientras que la serie Enjoy 90 debutó en marzo, la línea Enjoy 100, con baterías de alta capacidad, se espera para finales de año.