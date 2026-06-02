El Apple MacBook Neo gana popularidad entre los compradores de la nueva generación

El MacBook Neo de Apple ha logrado un éxito inesperado en los tres meses transcurridos desde su lanzamiento al mercado. Según IDC, Apple envió 1,1 millones de unidades del MacBook Neo en el trimestre que finalizó en marzo. Esta cifra es incluso superior a los resultados de debut de los modelos MacBook Air (M5) y MacBook Pro (M5). Así lo informa Techcrunch.com informa .

Teniendo en cuenta que el modelo MacBook Neo salió a la venta a mediados de marzo, este resultado es aún más sorprendente. El vicepresidente de IDC, Navkendar Singh, señaló que el portátil vendió esa cantidad en solo tres semanas y que la demanda ha seguido creciendo drásticamente desde abril. El precio inicial de 599 dólares hizo que este dispositivo fuera accesible para un público más amplio.

El portátil conserva el diseño premium de Apple: está equipado con un cuerpo de aluminio y una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas. Para reducir costes, Apple utilizó el chip A18 Pro en lugar de un procesador de la serie M y ofreció 8 GB de RAM en el modelo base. Esta estrategia dio sus frutos y provocó una gran demanda en muchos países, especialmente en la India.

Si bien el mercado estadounidense representó el 44 por ciento de los envíos totales, el MacBook Neo se convirtió en la opción más atractiva en la India ante el aumento de los precios de los portátiles Windows. Los expertos creen que el éxito del modelo Neo podría cambiar por completo la estrategia de Apple en los mercados emergentes.