Meta prueba la función Reels Series para Instagram y Facebook

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Meta prueba la función Reels Series para Instagram y Facebook

Meta ha comenzado a probar una nueva función de “Series” para Reels en las plataformas de Instagram y Facebook. Esta novedad tiene como objetivo facilitar a los usuarios el seguimiento de contenidos seriados. Los creadores de contenido seleccionados ahora podrán crear series especiales compuestas por sus videos Reels nuevos y antiguos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Cada video de Reels se convierte en parte de una historia más grande, es decir, un episodio, y aparece en una sección separada en el perfil del creador. Esta función es similar a la experiencia existente en la plataforma TikTok, y Meta quiere animar a los usuarios a ver videos largos y organizados en lugar de simplemente hacer scroll rápido. Con esto, el gigante de las redes sociales pretende asegurar que la audiencia regrese regularmente.

Para los creadores de contenido, esta función permite la colocación organizada de tutoriales, desafíos y otros videos seriados. Por ejemplo, todos los videos dentro de un proyecto de “10 días de repostería saludable” se agruparán en una sola serie. Los usuarios podrán ver los videos en secuencia y continuar desde donde los dejaron.

Representantes de Meta informaron a TechCrunch que la compañía también está considerando formas de monetizar esta nueva función. Como recordatorio, TikTok lanzó su función Series en 2023, donde los creadores podían crear colecciones de contenido de pago. Es posible que Meta introduzca un modelo similar en el futuro.

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Nodirbek Razzokov
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