Steffen Freund: Inglaterra tiene más posibilidades que Alemania en el Mundial 2026

·38·Deportes
Steffen Freund: Inglaterra tiene más posibilidades que Alemania en el Mundial 2026

El excentrocampista del Tottenham y del Borussia Dortmund, Steffen Freund, ha valorado las posibilidades de la selección inglesa antes de la Copa del Mundo 2026. Considera que los "Three Lions" son actualmente superiores a Alemania en cuanto a profundidad y calidad de plantilla. Freund destacó la amplia gama de opciones de selección de Inglaterra como una ventaja clave. Así lo informa Goal.com .

Al hablar sobre el nombramiento de Thomas Tuchel, el exjugador alemán señaló una debilidad del entrenador. Según Freund, las dificultades de Tuchel para establecer relaciones personales con los jugadores podrían perjudicar al equipo en momentos decisivos. Citó el ejemplo del Bayern de Múnich, señalando que Vincent Kompany está logrando mejores resultados en la comunicación con los jugadores que Tuchel.

"Las posibilidades de Inglaterra de ganar la Copa del Mundo son claramente superiores a las de Alemania. En Alemania todavía hay debates sobre la plantilla, mientras que en Inglaterra será una tarea muy difícil para Tuchel seleccionar a 26 jugadores porque hay demasiadas opciones", explicó Freund.

También analizó críticamente el estado actual de la selección alemana. A pesar de contar con talentos como Jamal Musiala y Florian Wirtz, afirmó que el equipo de Julian Nagelsmann podría tener dificultades para mantener el equilibrio frente a gigantes como Brasil o Francia. En opinión de Freund, la unidad del equipo será el factor más importante en un torneo largo.

InglaterraAlemaniaThomas TuchelCopa del MundoFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"