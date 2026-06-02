Steffen Freund: Inglaterra tiene más posibilidades que Alemania en el Mundial 2026

El excentrocampista del Tottenham y del Borussia Dortmund, Steffen Freund, ha valorado las posibilidades de la selección inglesa antes de la Copa del Mundo 2026. Considera que los "Three Lions" son actualmente superiores a Alemania en cuanto a profundidad y calidad de plantilla. Freund destacó la amplia gama de opciones de selección de Inglaterra como una ventaja clave. Así lo informa Goal.com .

Al hablar sobre el nombramiento de Thomas Tuchel, el exjugador alemán señaló una debilidad del entrenador. Según Freund, las dificultades de Tuchel para establecer relaciones personales con los jugadores podrían perjudicar al equipo en momentos decisivos. Citó el ejemplo del Bayern de Múnich, señalando que Vincent Kompany está logrando mejores resultados en la comunicación con los jugadores que Tuchel.

"Las posibilidades de Inglaterra de ganar la Copa del Mundo son claramente superiores a las de Alemania. En Alemania todavía hay debates sobre la plantilla, mientras que en Inglaterra será una tarea muy difícil para Tuchel seleccionar a 26 jugadores porque hay demasiadas opciones", explicó Freund.

También analizó críticamente el estado actual de la selección alemana. A pesar de contar con talentos como Jamal Musiala y Florian Wirtz, afirmó que el equipo de Julian Nagelsmann podría tener dificultades para mantener el equilibrio frente a gigantes como Brasil o Francia. En opinión de Freund, la unidad del equipo será el factor más importante en un torneo largo.