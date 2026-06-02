La fundadora de Mirror, Brynn Putnam, recauda 20 millones de dólares para su nueva startup Board

La startup Board, con sede en Nueva York, ha recaudado 20 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A liderada por Union Square Ventures. La fundadora, Brynn Putnam, es conocida por haber vendido su startup de fitness Mirror a Lululemon por 500 millones de dólares. La nueva ronda de inversión también contó con la participación de destacados inversores ángeles como Biz Stone, Tim Ferriss y Scott Belsky. Así lo informa Techcrunch.com .

El dispositivo Board es una pantalla táctil de 24 pulgadas montada en un marco de madera que utiliza una tecnología especial para reconocer piezas de juego físicas. El dispositivo combina la sensación táctil de los juegos de mesa tradicionales con la interactividad de los videojuegos. Actualmente, el dispositivo se utiliza en decenas de miles de hogares, escuelas y hospitales en todos los estados de EE. UU.

Junto con la inversión, la empresa anunció la plataforma Board Studio. Se trata de un sistema basado en inteligencia artificial que permite a los usuarios crear sus propios juegos en menos de una hora mediante sencillas instrucciones de texto (prompts). Está previsto que la plataforma se lance a finales de este año.

Según Brynn Putnam, el proyecto Board sirve para reunir a las personas lejos de los dispositivos electrónicos. Mientras que Mirror se centraba en la superación personal, Board tiene como objetivo fortalecer las relaciones familiares y de amistad. El proyecto está teniendo éxito en un momento en el que el interés por la tecnología de consumo está siendo reavivado por las tecnologías de IA.