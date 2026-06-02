Convertir un bolso en un cyberdeck: Una rebelión contra las Big Tech

Una bloguera llamada CC, que se autodenomina "chica mala de código abierto", ha transformado su bolso rosa en forma de concha en un cyberdeck completo. Este dispositivo no es solo un accesorio, sino una computadora potente conectada a un Tamagotchi, un lector electrónico y servidores personales. Aunque CC no tiene formación en ingeniería de software, aprendió a crear computadoras DIY inusuales basadas en Raspberry Pi y está enseñando a otras mujeres a hacer lo mismo a través de su blog Bimbo Tech. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

El concepto de cyberdeck apareció por primera vez en la novela "Neuromancer" de William Gibson en 1984. En la década de 2010, cuando pequeñas computadoras como Raspberry Pi llegaron al mercado, los entusiastas comenzaron a ensamblar sus propios dispositivos. En los últimos meses, los cyberdecks artísticos e hiper-femeninos creados por mujeres se han vuelto populares en las redes sociales. Criticando la misoginia oculta en el mundo tecnológico, CC señala que los modelos "élite" siempre salen en negro o plata, mientras que el rosa es ignorado.

Actualmente, se pueden ver varios ejemplos creativos en Instagram y TikTok: consolas Game Boy hechas de madera y musgo, reproductores MP3 dentro de fósiles impresos en 3D e incluso mini-computadoras escondidas dentro de casas de muñecas Barbie. Este movimiento es un símbolo de protesta no solo contra la estética, sino también contra la uniformidad y el control de gigantes como Meta y Apple. Los usuarios están cansados de no poder hacer "jailbreak" a sus dispositivos iPhone de 1000 dólares.

Esta tendencia permite a las personas recuperar el control sobre la tecnología. Según CC, salir de la "caja negra" y poder modificar sus dispositivos de forma independiente es la cima de la creatividad. Este movimiento tiene como objetivo no solo consumir tecnología, sino convertirla en una herramienta de personalización y libertad.