Llegan noticias inesperadas y algo tristes desde la India, hogar de los fanáticos acérrimos de la leyenda del fútbol y ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi. Según la página oficial de la prestigiosa agencia Asian News International en la red social «X» (anteriormente Twitter), una magnífica estatua erigida en memoria y honor de la superestrella argentina en la ciudad de Calcuta ha sido retirada oficialmente.

El monumento fue inaugurado con gran celebración hace muy poco, en diciembre de 2025, durante la histórica visita del legendario delantero a la India. Con 21 metros de altura, esta obra maestra dorada capturaba el momento inolvidable de Lionel Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo 2022 sobre su cabeza.

¿Por qué se retiró la estatua?

Según los residentes locales y los aficionados al fútbol, la enorme estructura había comenzado a causar serias preocupaciones de seguridad recientemente. La gente se quejó de que la estatua gigante se balanceaba significativamente durante los vientos fuertes y apeló a las organizaciones pertinentes.

Para aclarar la situación, Sharadvat Mukherjee, miembro de la Asamblea de Bengala Occidental, hizo una declaración el 27 de mayo de este año. Según él, los expertos e ingenieros experimentados consideraron que el monumento representaba una amenaza real para la vida de quienes estaban cerca, lo que llevó a la decisión de desmontarlo.

Messi — la leyenda más laureada de la historia del fútbol

Hoy, con 38 años, Lionel Messi es considerado uno de los jugadores más grandes y laureados no solo de su época, sino de toda la historia del fútbol. Sus logros asombran naturalmente a cualquier aficionado:

Campeón del mundo: Llevó a Argentina al título supremo en los campos de Qatar en 2022.

Rey de Europa: Levantó 4 veces el trofeo de la UEFA Champions League con el Barcelona.

Inigualable en España: Ganó 10 títulos de campeón de La Liga.

Éxito continental: Se convirtió en bicampeón de la Copa América con la selección argentina.

Como recordatorio, la leyenda viviente sigue deleitando a millones de fans con su juego mágico en EE. UU. desde 2023, jugando para el Inter Miami. Aunque la estatua haya sido retirada, ¡la imagen majestuosa de Messi en los corazones de sus fans nunca caerá!