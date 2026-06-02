Estafadores que prometían trabajos en Corea caen en la trampa

El Departamento de Lucha contra Delitos Económicos de la Fiscalía General y el Servicio de Control de Cumplimiento de la Agencia de Migración llevaron a cabo una importante operación conjunta. Durante las medidas operativas, se expusieron las actividades delictivas de un grupo que engañaba a los ciudadanos prometiéndoles enviarlos a Corea del Sur y apropiándose de sus fondos. Lamentablemente, este tipo de casos registrados en varias regiones de la república han provocado que muchos de nuestros compatriotas sean engañados.

A continuación, puede encontrar información detallada sobre los casos de fraude identificados por las regiones de nuestro país.

Crónica de los casos ilegales identificados en las regiones

Región de Qashqadaryo

Tres grandes redes de fraude fueron desmanteladas en el oasis al mismo tiempo:

En el distrito de Koson: Una persona llamada S.B., director de la SRL "I.A.", se ganó la confianza de 48 ciudadanos crédulos. Exigió un total de 384.000 USD para enviarlos a Corea del Sur a través de sus conocidos en altos cargos. Obtuvo fraudulentamente 28.800 dólares del monto acordado. Como resultado de las medidas tomadas, la devolución de 5 millones de soums de este dinero fue formalizada por orden procesal.

En la ciudad de Qarshi: El ciudadano S.B. extorsionó 21,5 millones de soums y 600 USD a dos residentes locales, M.P. y J.Sh., bajo el pretexto de enviarlos a trabajar al extranjero.

En el distrito de Kitob: Individuos llamados N.R. y R.Q. conspiraron para pedir 12.000 dólares para enviar al ciudadano Yo.O. a Corea. Fueron sorprendidos mientras recibían fraudulentamente 6.600 dólares del dinero designado, y se devolvieron 2 millones de soums a la víctima.

Región de Surxondaryo

El ciudadano S.A., residente en el distrito de Sherobod, también buscó una forma fácil de ganar dinero. Dijo a 2 ciudadanos que tenía conocidos de alto rango en la Agencia de Migración, prometió colocarlos en trabajos en Corea del Sur y se embolsó fraudulentamente un total de 24.000 USD.

Región de Navoiy

En esta región, el ciudadano B.N. abusó de la confianza de tres ciudadanos. Se reveló que obtuvo fraudulentamente un total de 22.200 USD a cambio de la promesa de enviarlos a Corea.

Región de Farg‘ona

También se expusieron dos casos importantes en el valle:

En el distrito de Farg‘ona: M.A., quien tenía antecedentes penales, y su cómplice Sh.T. se ganaron la confianza de tres ciudadanos y prometieron enviarlos al extranjero a través de sus conexiones en la Agencia de Migración. Obtuvieron fraudulentamente 22.000 USD del acuerdo de 33.000 dólares. Durante la medida operativa, se devolvieron 1.200 dólares de este dinero.

En la ciudad de Farg‘ona: El ciudadano M.F. convenció a 2 personas para enviarlas a Corea a través de la agencia por 20.000 USD y obtuvo 6.000 dólares de esa cantidad. Se aseguró la devolución de 200 dólares a las víctimas.

Región de Buxoro

Durante las verificaciones previas a la investigación realizadas en el distrito de Jondor, se reveló que el ciudadano K.Q. había malversado ilegalmente 19.000 USD prometiendo encontrar trabajo en Corea del Sur para tres ciudadanos. 2 millones de soums de este dinero fueron devueltos al propietario por orden procesal.

Región de Namangan

En el distrito de Chortoq: Una persona llamada X.Sh. obtuvo fraudulentamente 19.000 USD de ciudadanos llamados M.D. y A.D. a cambio de enviarlos a Corea a través de conocidos en la agencia y ayudarlos a aprobar los exámenes necesarios con éxito.

En el distrito de Uchqo‘rg‘on: El ciudadano B.K. se ganó la confianza de N.M. y obtuvo fraudulentamente 9.000 USD bajo el pretexto de enviarlo a trabajar al extranjero.