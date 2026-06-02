Astronomlar koinot boʻshliqlaridagi barion moddasi miqdorini ilk bor oʻlchashdi

·48·Texno
Astronomlar koinot boʻshliqlaridagi barion moddasi miqdorini ilk bor oʻlchashdi

Xalqaro kosmologlar va radioastronomlar guruhi koinot voidlari (Cosmic voids) — galaktikalar deyarli mavjud boʻlmagan ulkan boʻshliqlar ichidagi barion (“oddiy”) moddasi miqdori haqida ilk bor toʻgʻridan-toʻgʻri kuzatuv maʼlumotlarini qoʻlga kiritishdi. Tahlillar shuni koʻrsatdiki, bunday hududlarning markaziy qismlarida barion materiyasi zichligi Koinotdagi oʻrtacha koʻrsatkichdan taxminan 60 foizga pastdir. Galaktikalar va ularning toʻplamlaridan farqli oʻlaroq, voidlar ancha tinch rivojlanadi va bu ularga ilk Koinot sharoitlari haqidagi maʼlumotlarni saqlab qolish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu murakkab vazifani hal qilish uchun olimlar tezkor radioportlashlar (FRB) — qisqa va oʻta kuchli radioimpulslardan foydalanishdi. Signal galaktikalararo fazodan oʻtayotganda erkin elektronlar bilan oʻzaro taʼsirga kirishadi, bu esa uning yoʻlidagi modda miqdorini aniqlashga yordam beradi. Agar nur yuqori zichlikdagi hududdan oʻtsa, signal kechikishi ortadi, koinot boʻshligʻini kesib oʻtganda esa oʻziga xos defitsit yuzaga keladi.

Tadqiqotda ikkita yirik loyiha maʼlumotlari birlashtirildi: uch mingdan ortiq radioportlashlarni qayd etgan Kanadaning CHIME/FRB radioteleskopi va galaktikalar taqsimotining 3D xaritasini yaratgan SDSS BOSS loyihasi. Ushbu maʼlumotlar jamlanmasi radiosignallarning oʻtishini koinot voidlari geometriyasi bilan bogʻlash imkonini berdi. Natijalar shuni koʻrsatadiki, oddiy moddaning taqsimlanishi hatto eng siyrak hududlarda ham qorongʻu materiya taqsimotini takrorlaydi.

Olimlar, shuningdek, boʻshliqlardagi elektron komponent haroratini taxminan 1,1 million kelvin deb baholashdi. Bu koinotdagi oddiy moddaning asosiy rezervuarlaridan biri hisoblangan siyrak issiq-qaynoq galaktikalararo muhit mavjudligidan dalolat beradi. Kelajakda CHORD, DSA va SKA kabi yangi avlod radioteleskoplari ishga tushishi bilan astronomlar koinotning eng boʻsh hududlarini qorongʻu energiya va neytrino massasini oʻrganish uchun eng aniq vositaga aylantirishni rejalashtirmoqdalar.

KoinotAstronomiyaCHIMERadioastronomiyaKosmologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin