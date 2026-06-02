Focused Energy recauda 240 millones de dólares para tecnología de fusión láser

La startup alemana Focused Energy ha logrado recaudar 240 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A. Esto marca uno de los eventos de financiación en etapa inicial más grandes en el sector de la energía de fusión, elevando el capital privado total de la compañía a 300 millones de dólares. La startup también ha obtenido 200 millones de dólares en subvenciones, convirtiéndola en uno de los proyectos mejor financiados del sector. Así lo informa Techcrunch.com .

Focused Energy está trabajando en un reactor que comprime combustible de fusión mediante láseres. Este método se denomina confinamiento inercial y se basa en la experiencia de la National Ignition Facility (NIF) del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California. El NIF es actualmente el único centro de reacción de fusión controlada del mundo que ha producido más energía de la que consumió.

Para simplificar el diseño, la empresa utiliza un sistema de "impulso directo" (direct drive), abandonando los complejos cilindros de oro utilizados en el experimento del NIF. En este método, los láseres comprimen la cápsula de combustible directamente, lo que aumenta la eficiencia del reactor. Mientras que el NIF realiza solo 400 disparos láser al año, Focused Energy planea realizar 10 disparos por segundo, es decir, 864 000 al día, para fines comerciales.

El gigante energético alemán RWE participó como inversor principal en la ronda de financiación. La agencia de innovación SPRIND y el Fondo del Consejo Europeo de Innovación también participaron. Focused Energy tiene como objetivo construir su primer sistema de demostración, llamado Lighthouse, en el sitio de una antigua central nuclear en Alemania.

El mercado de la energía de fusión está en el punto de mira de los inversores este año. Recientemente, Thea Energy recaudó 100 millones de dólares e Inertia Enterprises obtuvo 450 millones de dólares. Focused Energy busca liderar este entorno competitivo con su tecnología láser.