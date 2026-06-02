VivaTech 2026: ¿Cuál será la estrategia de inteligencia artificial de Europa?

En asociación con VivaTech 2026, TechCrunch destaca las conversaciones clave que definen el futuro de la inteligencia artificial (IA). A través de esta colaboración, los fundadores de nuevas startups mostrarán sus proyectos mediante el concurso VivaTech Innovation of the Year. El ganador tendrá la oportunidad de presentarse en vivo en París y asegurar un lugar en la lista Startup Battlefield 200 en el TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco. Así lo informa Techcrunch.com

La carrera mundial por la IA a menudo se interpreta como una lucha entre EE. UU. y China. Sin embargo, en el espacio de VivaTech 2026, Europa propone un modelo completamente diferente. Mientras que Silicon Valley busca escala, velocidad y dominio del mercado, Europa promueve una visión equilibrada basada en la competitividad industrial y la soberanía tecnológica.

Aunque las empresas estadounidenses se apresuran a lanzar modelos cada vez más potentes, los políticos europeos se centran en la regulación, la transparencia, la privacidad y la independencia de la infraestructura. Si bien los críticos argumentan que este enfoque limita la innovación, los defensores subrayan que Europa intenta liderar en cuestiones de gobernanza y ética.

Las ambiciones de IA de Europa están ligadas a sectores en los que históricamente es fuerte: fabricación, logística, salud, ciberseguridad e infraestructura energética. Mientras que Silicon Valley se centra más en plataformas de consumo, Europa enfatiza la IA industrial, es decir, los sistemas complejos que gestionan las cadenas de suministro y las redes de transporte.