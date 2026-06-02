El peligro oculto de las partículas de microplástico en el aire para el cuerpo humano

En el mundo moderno, la contaminación ambiental está creando nuevos problemas médicos para la salud humana. Según la prestigiosa publicación Independent , las diminutas partículas de plástico que inhalamos a diario sin darnos cuenta pueden permanecer en el cuerpo humano durante semanas y causar daños graves a los sistemas internos. Estos elementos microscópicos no solo se alojan en las vías respiratorias, sino que también comienzan a debilitar activamente las defensas inmunitarias naturales de nuestro cuerpo.

Las investigaciones realizadas por científicos de la Universidad Médica de Viena muestran que los pequeños fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros se encuentran ahora en casi todas partes y representan una amenaza directa para la salud pública. Análisis anteriores han relacionado los efectos de estas partículas con enfermedades oncológicas, ataques cardíacos y trastornos del sistema reproductivo.

Nuevo descubrimiento científico: el plástico PET y el sistema inmunológico

Investigadores internacionales han determinado ahora cómo el PET (tereftalato de polietileno), uno de los tipos de plástico más utilizados en la vida cotidiana, afecta al sistema inmunológico de los organismos vivos.

Los experimentos de laboratorio con ratones dieron resultados notables. Después de que los animales respiraran aire con microplásticos PET solo una vez, estas diminutas partículas permanecieron en los tejidos pulmonares durante al menos 14 días. Este proceso provocó una inflamación grave en las vías respiratorias, involucrando a las células inmunitarias responsables de las reacciones alérgicas: linfocitos y eosinófilos. Además, se observó que cuando los microplásticos se combinan con el polen de ambrosía, muy extendido en las megaciudades durante el verano, el proceso inflamatorio agresivo en las vías respiratorias se intensifica.

En un informe publicado en la prestigiosa revista científica Journal of Hazardous Materials Advances , los científicos concluyeron: «Los microplásticos PET inducen una inflamación de las vías respiratorias dependiente de la dosis».

Una amenaza urgente para los habitantes de las megaciudades

Los expertos advierten que este problema es particularmente urgente para los habitantes de las grandes ciudades y las regiones altamente desarrolladas. Actualmente, la cantidad de PET registrada en el aire de las principales ciudades europeas alcanza aproximadamente entre 135 y 158 nanogramos por metro cúbico.

Según cálculos simples:

Un adulto sano respira una media de 10-20 metros cúbicos de aire al día.

Esta cifra significa que aproximadamente 1-3 microgramos de microplásticos entran en el cuerpo a través de las vías respiratorias cada día.

Estudios médicos anteriores también han confirmado que las partículas de microplástico pueden desencadenar inflamación crónica en los tejidos humanos, dañar las estructuras del ADN, causar envejecimiento celular prematuro y provocar trastornos en el sistema hormonal. Los expertos recuerdan que mantener la limpieza ambiental y mejorar la calidad del aire son los factores más importantes para prolongar la vida humana.