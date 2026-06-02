Астрономлар коинот бўшлиқларидаги барион моддаси миқдорини илк бор ўлчашди

·46·Техно
Астрономлар коинот бўшлиқларидаги барион моддаси миқдорини илк бор ўлчашди

Халқаро космологлар ва радиоастрономлар гуруҳи коинот воидлари (Космик воидс) — галактикалар деярли мавжуд бўлмаган улкан бўшлиқлар ичидаги барион (“оддий”) моддаси миқдори ҳақида илк бор тўғридан-тўғри кузатув маълумотларини қўлга киритишди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, бундай ҳудудларнинг марказий қисмларида барион материяси зичлиги Коинотдаги ўртача кўрсаткичдан тахминан 60 фоизга пастдир. Галактикалар ва уларнинг тўпламларидан фарқли ўлароқ, воидлар анча тинч ривожланади ва бу уларга илк Коинот шароитлари ҳақидаги маълумотларни сақлаб қолиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу мураккаб вазифани ҳал қилиш учун олимлар тезкор радиопортлашлар (ФРБ) — қисқа ва ўта кучли радиоимпульслардан фойдаланишди. Signal галактикалараро фазодан ўтаётганда эркин электронлар билан ўзаро таъсирга киришади, бу эса унинг йўлидаги модда миқдорини аниқлашга ёрдам беради. Агар нур юқори зичликдаги ҳудуддан ўтса, сигнал кечикиши ортади, коинот бўшлиғини кесиб ўтганда эса ўзига хос дефицит юзага келади.

Тадқиқотда иккита йирик лойиҳа маълумотлари бирлаштирилди: уч мингдан ортиқ радиопортлашларни қайд этган Канаданинг ЧИМE/ФРБ радиотелескопи ва галактикалар тақсимотининг 3D харитасини яратган СДСС БОСС лойиҳаси. Ушбу маълумотлар жамланмаси радиосигналларнинг ўтишини коинот воидлари геометрияси билан боғлаш имконини берди. Натижалар шуни кўрсатадики, оддий модданинг тақсимланиши ҳатто энг сийрак ҳудудларда ҳам қоронғу материя тақсимотини такрорлайди.

Олимлар, шунингдек, бўшлиқлардаги электрон компонент ҳароратини тахминан 1,1 миллион келвин деб баҳолашди. Бу коинотдаги оддий модданинг асосий резервуарларидан бири ҳисобланган сийрак иссиқ-қайноқ галактикалараро муҳит мавжудлигидан далолат беради. Келажакда ЧОРД, ДСА ва СКА каби янги авлод радиотелескоплари ишга тушиши билан астрономлар коинотнинг энг бўш ҳудудларини қоронғу энергия ва нейтрино массасини ўрганиш учун энг аниқ воситага айлантиришни режалаштирмоқдалар.

КоинотАстрономияЧИМEРадиоастрономияКосмология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин