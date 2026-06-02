Rusia prohíbe la importación de varios productos más desde Armenia

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Rusia prohíbe la importación de varios productos más desde Armenia

El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, Rosselkhoznadzor, ha prohibido la importación de patatas, berenjenas, manzanas, peras, membrillos y frutos secos procedentes de Armenia a partir del 3 de junio de 2026. Así lo informó Meduza.

También se ha restringido el tránsito de estos productos a través de Rusia hacia los países de la UEEA. Las restricciones se imponen por tiempo indefinido y estarán vigentes hasta que se desarrolle un mecanismo para garantizar la seguridad de los productos.

Rosselkhoznadzor señaló que existen problemas relacionados con el control de los productos agrícolas en Armenia.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró que los exportadores y productores recibirán apoyo estatal y ayuda para encontrar nuevos mercados.

Cabe recordar que Rusia ya había prohibido anteriormente la importación de flores, agua mineral, verduras, hierbas, melocotones, fresas y pescado de Armenia. Estas decisiones se toman en medio del acercamiento de Armenia a la Unión Europea y antes de las elecciones parlamentarias en el país.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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