El operador T2 lanzará roaming VoLTE en 48 países para 2026

El operador móvil ruso T2 (anteriormente Tele2) ha anunciado planes ambiciosos para desarrollar su servicio de roaming VoLTE. Según la empresa, el operador pretende casi duplicar la cobertura geográfica de este servicio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, la posibilidad de realizar llamadas de voz a través de redes LTE está disponible para los abonados de T2 en 23 países y 30 redes extranjeras. Según las estadísticas, cerca de 70.000 personas utilizan activamente este servicio en el extranjero cada día.

Para finales de 2026, el operador planea añadir otros 25 países a esta lista. El rápido desarrollo de los servicios internacionales de VoLTE para T2 comenzó en 2025, con 18 redes extranjeras integradas en el sistema en un año.

Actualmente, esta tecnología funciona con éxito en EE. UU., Australia, China, Japón, España, Alemania y otros destinos turísticos populares. La nueva fase de expansión garantizará una conectividad de alta calidad para los abonados durante sus viajes internacionales.