Se introduce un privilegio especial para Lionel Messi en la selección argentina

La leyenda de la selección argentina, Lionel Messi, ha recibido un privilegio único antes de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. Preparándose para su sexta Copa del Mundo, la estrella del Inter Miami se aloja en condiciones separadas a las del resto de los miembros del equipo. Esto le permite concentrarse plenamente en defender el título ganado en Qatar, informa Goal.com informa .

Se ha informado que Lionel Messi es el único jugador que cuenta con su propia habitación privada durante el torneo. Mientras que el resto del equipo comparte habitaciones, el delantero de 38 años se aloja solo en la habitación 202 en la base de Kansas City. Curiosamente, su habitación es contigua a la que ocupan sus amigos cercanos Rodrigo De Paul y Nicolas Otamendi.

El ocho veces ganador del Balón de Oro compartía anteriormente habitación con la leyenda del Manchester City, Sergio Aguero, pero desde la retirada de Aguero, Lionel Messi prefiere estar solo. El capitán siguió esta misma tradición durante la exitosa campaña de 2022. Ahora, Argentina ha decidido continuar con este acuerdo para el torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Actualmente, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni presta especial atención a la condición física del jugador. El delantero, que tuvo algunos problemas de fatiga muscular en los partidos con el Inter Miami, entrenó separado del grupo principal el lunes. Jugadores como Emiliano Martinez y Leandro Paredes también se están preparando bajo programas individuales.

La selección argentina competirá en el Grupo J de la Copa del Mundo junto a Argelia, Austria y Jordania. Aunque la lista de 26 jugadores anunciada por Lionel Scaloni no incluye nombres como Paulo Dybala y Alejandro Garnacho, líderes como Julian Alvarez y Cristian Romero han regresado al equipo. El equipo jugará partidos amistosos contra Honduras e Islandia antes del torneo.