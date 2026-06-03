Astrónomos identifican la naturaleza de misteriosas señales de radio en el espacio

Un equipo internacional de astrónomos está cerca de resolver el misterio de los transitorios de radio de largo periodo, uno de los fenómenos cósmicos más inusuales de los últimos años. Estas raras fuentes de radio producen destellos en intervalos precisos que van desde varios minutos hasta varias horas. Desde el descubrimiento del primer objeto de este tipo en 2022, los científicos solo han logrado identificar unas diez fuentes similares. Ixbt.com informa .

Un nuevo estudio publicado en Nature Astronomy se centra en uno de los representantes más destacados de esta clase, el objeto ASKAP J1745. Descubierto mediante el radiotelescopio australiano Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), este objeto fue estudiado combinando simultáneamente datos de radio y rayos X. Este enfoque permitió a los investigadores obtener una imagen completa de los procesos que ocurren.

Los resultados indican que ASKAP J1745 es muy probablemente una estrella variable cataclísmica, un sistema binario compacto que contiene una enana blanca. La enana blanca acreta materia de su estrella compañera. La caída de este material libera energía en forma de radiación de rayos X. Las señales de radio se generan por la interacción de partículas cargadas con fuertes campos magnéticos dentro del sistema.

Los investigadores señalan que los campos magnéticos de tales estrellas pueden ser miles de veces más fuertes que los de una máquina de resonancia magnética. Esta condición, junto con un flujo constante de materia entre los componentes binarios, crea el entorno para inusuales destellos de radio periódicos. ASKAP J1745 es el primer objeto de su tipo identificado de manera fiable no solo mediante señales de radio, sino también en las bandas óptica y de rayos X.

Los científicos comparan ASKAP J1745 con la piedra de Rosetta, que ayudó a descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto. Si esta analogía se confirma, un estudio más profundo de este objeto podría ser la clave para comprender una clase completamente nueva de fenómenos cósmicos descubierta hace apenas unos años.