El Il-114-300 totalmente nacional llega a Púlkovo

El avión de pasajeros regional Il-114-300, equipado con motores rusos, llegó al aeropuerto de Púlkovo antes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF). La aeronave fue presentada por UAC y UEC, parte de la corporación estatal Rostec. El avión se exhibirá en el recinto del aeropuerto para los participantes e invitados del foro. Ixbt.com informa al respecto. noticia informa.

La planta motriz de la aeronave consta de motores TV7-117ST-01 desarrollados en la instalación de UEC en San Petersburgo. Este motor ha superado con éxito todas las pruebas requeridas. En particular, durante ocho vuelos realizados en marzo de 2024 bajo condiciones de engelamiento natural en la región de Arcángel, se confirmó que su sistema anti-hielo funciona en modo estándar.

El motor en sí recibió su certificación en 2022, y la hélice AV112-114 en 2023. La unidad está diseñada para operar en temperaturas de -60 °C a +60 °C y a altitudes de hasta 7.600 metros. Su potencia máxima de despegue es de 3.100 CV, con un consumo de combustible significativamente reducido en los modos operativos principales.

Los sistemas digitales de la aeronave también son dignos de mención. La interacción con la hélice de bajo ruido se gestiona a través de la unidad digital BARK-65SM. Además, el consorcio KRET está desarrollando para este modelo el sistema de navegación VSS-95, paneles de control y pantallas de cristal líquido que muestran todos los datos de vuelo.

Actualmente, los prototipos de motores han completado más de 400 vuelos como parte de la aeronave. El fabricante anunció su preparación para la entrega en serie de los motores TV7-117ST-01 y actualmente trabaja para extender aún más su vida útil.