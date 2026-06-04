SpaceX lanza con éxito 24 satélites Starlink más a la órbita

El 3 de junio de 2026, SpaceX lanzó con éxito un cohete Falcon 9 Block 5 transportando el siguiente lote de satélites Starlink como parte de la misión Starlink-17.47. El lanzamiento se realizó desde la plataforma SLC-4E en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg en California, EE. UU. Ixbt.com informa .

Un total de 24 naves espaciales fueron puestas en órbita durante esta misión. El vuelo concluyó con éxito y todos los satélites fueron colocados en sus órbitas designadas. Este es otro paso importante en la expansión de la red de internet global de SpaceX.

La primera etapa B1088 se utilizó por decimosexta vez en este vuelo. Tras completar su misión, la etapa del cohete aterrizó con éxito en una plataforma marítima, demostrando una vez más la fiabilidad de las tecnologías reutilizables.

SpaceX ha programado un total de cuatro misiones de despliegue de Starlink entre el 3 y el 10 de junio de este año. El vuelo de hoy es el primero de esta serie, y se espera que las misiones restantes se realicen en los próximos días.