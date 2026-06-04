La herramienta Grok Build de Elon Musk crea un juego de carreras con una sola solicitud

El usuario de redes sociales @testerlabor pidió a la plataforma Grok Build crear un juego de carreras de navegador estilo cyberpunk. La IA escribió el código de forma autónoma y utilizó Grok Imagine para generar coches, pistas, menús y otros elementos visuales. Ixbt.com informa al respecto. informa .

El prototipo terminado se ejecutó directamente en el navegador sin ediciones adicionales. El juego incluye varias pistas como Neon Circuit y Midnight Canyon, selección de coches, potenciadores y física arcade. El video de demostración muestra el ciclo completo, desde el menú principal hasta las carreras con colisiones.

Este proyecto ejemplifica cómo Grok combina la generación de código y la creación de imágenes en un solo flujo de trabajo. El propio Elon Musk compartió la publicación. El multimillonario señaló que Grok Build mejora cada día y que el equipo trabaja los siete días de la semana.

Elon Musk prometió anteriormente que Grok sería capaz de crear videojuegos completos para 2026. También confirmó que el modelo Grok 5 utilizará la plataforma propietaria de SpaceX escrita en C.

Recordemos que SpaceX AI anunció recientemente el lanzamiento de la versión beta de Grok Build, una innovadora herramienta de agente con interfaz de línea de comandos.