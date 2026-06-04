La herramienta Grok Build de Elon Musk crea un juego de carreras con una sola solicitud

·59·Tecnología
La herramienta Grok Build de Elon Musk crea un juego de carreras con una sola solicitud

El usuario de redes sociales @testerlabor pidió a la plataforma Grok Build crear un juego de carreras de navegador estilo cyberpunk. La IA escribió el código de forma autónoma y utilizó Grok Imagine para generar coches, pistas, menús y otros elementos visuales. Ixbt.com informa al respecto. informa .

El prototipo terminado se ejecutó directamente en el navegador sin ediciones adicionales. El juego incluye varias pistas como Neon Circuit y Midnight Canyon, selección de coches, potenciadores y física arcade. El video de demostración muestra el ciclo completo, desde el menú principal hasta las carreras con colisiones.

Este proyecto ejemplifica cómo Grok combina la generación de código y la creación de imágenes en un solo flujo de trabajo. El propio Elon Musk compartió la publicación. El multimillonario señaló que Grok Build mejora cada día y que el equipo trabaja los siete días de la semana.

Elon Musk prometió anteriormente que Grok sería capaz de crear videojuegos completos para 2026. También confirmó que el modelo Grok 5 utilizará la plataforma propietaria de SpaceX escrita en C.

Recordemos que SpaceX AI anunció recientemente el lanzamiento de la versión beta de Grok Build, una innovadora herramienta de agente con interfaz de línea de comandos.

Elon MuskGrok BuildSpaceX AIInteligencia ArtificialVideojuegos
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi lanza un power bank asequible con indicador de estado de la bateríaHoy, 08:52Starlink inicia la lucha contra el fraude: terminales desactivados en todo el mundoHoy, 08:28Fotos asombrosas desde el espacio: Los cosmonautas orbitan la Tierra cuatro vecesHoy, 07:53Cuatro cámaras de 50 MP y batería de 6500 mAh: presentado el Motorola Edge 70 Pro+Hoy, 07:25Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max MessengerHoy, 07:22
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal