Revelado el precio del viaje espacial: 2 mil millones de rublos por persona

·38·Tecnología
Revelado el precio del viaje espacial: 2 mil millones de rublos por persona

El costo de un vuelo espacial turístico podría ascender a aproximadamente 2 mil millones de rublos. Así lo anunció el jefe de Roscosmos, Dmitri Bakanov, en una entrevista en la plataforma VK Video, informa la agencia TASS. Ixbt.com informa .

Según Bakanov, el precio de dicho vuelo depende directamente del costo del cohete y del número de participantes en la misión. Además, por razones de seguridad, debe haber a bordo al menos dos especialistas profesionales capaces de monitorear la situación y ayudar a los turistas.

"Este es actualmente un proyecto costoso. El precio es igual al costo del cohete dividido por el número de participantes. Por lo tanto, será de alrededor de 2 mil millones de rublos", enfatizó el jefe de la corporación estatal.

Además, Roscosmos incluye en el concepto de turismo espacial no solo los vuelos orbitales, sino también las visitas a empresas del sector. Según Bakanov, incluso observar directamente las pruebas de motores puede dejar una impresión inolvidable en los turistas.

RoscosmosTurismo EspacialTecnologíaCoheteRusia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Helion recauda 465 millones de dólares para energía de fusiónHoy, 04:29La plataforma Dzen migra a la arquitectura de IA CortexHoy, 02:51Founders Fund lanza un programa con estrellas de la tecnologíaHoy, 00:29El CEO de Airbnb Brian Chesky lanza un nuevo laboratorio de IAHoy, 23:00Anthropic en vísperas de la OPI: Daniela Amodei descarta dudas sobre la IAHoy, 22:55Correo de Rusia restablece la entrega de paquetes desde EE. UU.Hoy, 21:58
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal