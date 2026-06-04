Revelado el precio del viaje espacial: 2 mil millones de rublos por persona

El costo de un vuelo espacial turístico podría ascender a aproximadamente 2 mil millones de rublos. Así lo anunció el jefe de Roscosmos, Dmitri Bakanov, en una entrevista en la plataforma VK Video, informa la agencia TASS. Ixbt.com informa .

Según Bakanov, el precio de dicho vuelo depende directamente del costo del cohete y del número de participantes en la misión. Además, por razones de seguridad, debe haber a bordo al menos dos especialistas profesionales capaces de monitorear la situación y ayudar a los turistas.

"Este es actualmente un proyecto costoso. El precio es igual al costo del cohete dividido por el número de participantes. Por lo tanto, será de alrededor de 2 mil millones de rublos", enfatizó el jefe de la corporación estatal.

Además, Roscosmos incluye en el concepto de turismo espacial no solo los vuelos orbitales, sino también las visitas a empresas del sector. Según Bakanov, incluso observar directamente las pruebas de motores puede dejar una impresión inolvidable en los turistas.