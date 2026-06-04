Integración de Sber y T-Bank: Todas las cuentas ahora en una sola app

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Integración de Sber y T-Bank: Todas las cuentas ahora en una sola app

El equipo de Sber ha proporcionado a los usuarios de su aplicación «SberBank Online» la capacidad de gestionar cuentas de otros bancos. En esta etapa, T-Bank se ha conectado a la plataforma. Según los representantes de Sber, el lanzamiento de este proyecto lleva la tecnología de banca abierta al mercado masivo. Como informa Ixbt.com informa .

Ahora, los clientes que tienen cuentas en ambos bancos pueden verlas en una interfaz única, lo que simplifica significativamente las transferencias de dinero y el control financiero. Según Kirill Tsaryov, primer vicepresidente de la junta directiva de Sberbank, la banca abierta ya no es una tecnología limitada, sino que se está convirtiendo en un escenario para clientes masivos.

Para activar el servicio, debe seleccionar la opción «Añadir otra cuenta bancaria» en la sección «Cartera» de la aplicación. Todas las operaciones se realizan solo con el consentimiento del cliente. La seguridad se garantiza mediante el intercambio directo de datos a través de canales protegidos entre los bancos y utilizando estándares criptográficos especiales.

En la primera fase de integración, solo están disponibles las tarjetas de débito y las cuentas corrientes. En el futuro, se planea ampliar esta lista con depósitos, préstamos y productos de inversión. También se espera que otras grandes instituciones financieras se unan a la plataforma.

SberT-BankFintechAppBanking
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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