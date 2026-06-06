Elon Musk: Los centros de datos podrían lanzarse desde la Luna sin cohetes

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Elon Musk: Los centros de datos podrían lanzarse desde la Luna sin cohetes

Elon Musk, quien probablemente se convertirá pronto en el primer billonario del mundo, ha hecho otra declaración sensacional. Afirma que los centros de procesamiento de datos (CPD) diseñados para sistemas de inteligencia artificial podrían lanzarse desde la Luna al espacio sin cohetes. El plan implica utilizar los recursos naturales de la Luna para fabricar paneles solares y radiadores para sistemas informáticos espaciales. Según Ixbt.com informa .

Según los cálculos de Musk, si la Tierra puede proporcionar aproximadamente 1 teravatio de potencia de cálculo anual para los sistemas de IA, la Luna podría superar los 1.000 teravatios. El CEO de SpaceX también habló sobre las futuras actividades de la compañía tras establecer una ciudad en la Luna. La empresa planea construir lanzadores de masa especiales (aceleradores electromagnéticos) para lanzar satélites y nuevos centros de datos.

A principios de este año, SpaceX cambió su enfoque de la colonización de Marte a la construcción de una ciudad autosuficiente en la Luna. Sin embargo, Elon Musk no ha abandonado completamente sus planes para Marte. Se refirió a Marte como un "planeta para reformar" y enfatizó que se podría crear una atmósfera artificial allí.

Además, el empresario predice que el costo de entregar carga al espacio utilizando la nave Starship será eventualmente más barato que el transporte aéreo de carga. Se espera que esto inaugure una nueva era en la exploración espacial y la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.

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Abror Shuhratov
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