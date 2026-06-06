Nuevo problema en los tribunales de EE. UU.: La inteligencia artificial aumenta las demandas

El número de ciudadanos que se representan a sí mismos sin abogados en los tribunales de EE. UU. está aumentando drásticamente, y los jueces lo relacionan con la difusión de las tecnologías de inteligencia artificial (IA). Según un estudio que analizó 4,5 millones de casos civiles entre 2005 y 2026, la proporción de demandas presentadas sin abogados aumentó del 11 por ciento en 2022 al 16,8 por ciento en 2025. La jueza Maritza Braswell de Colorado señala que los documentos judiciales presentan con frecuencia estilos típicos de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, precedentes fabricados y citas inexistentes. Informado por Ixbt.com informe .

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad del Sur de California examinaron 1.600 documentos utilizando el detector Pangram. Los resultados mostraron que, aunque solo el 1 por ciento de los documentos tenían marcas de generación en 2023, esta cifra aumentó al 18 por ciento en 2026. Según los jueces, aunque el volumen de documentos ha aumentado, su calidad ha mejorado. Las solicitudes que antes consistían en escritura ilegible o argumentos confusos ahora se están volviendo sistemáticas y comprensibles con la ayuda de Microsoft Copilot.

Sin embargo, la mejora en la calidad del texto no está afectando positivamente al éxito en los casos judiciales. Las partes sin abogados siguen perdiendo en los procesos en los que participan abogados profesionales. El investigador Joshua Levy explica que el proceso judicial no consiste solo en preparar documentos y que la generación de texto solo resuelve una parte del problema. Por ejemplo, después de publicaciones en la red Reddit, el número de demandas preparadas a través de Microsoft Copilot en Vermont aumentó de 45 a 1.100 por año, pero la eficacia sigui siendo baja.

Actualmente, los tribunales de EE. UU. debaten un nuevo problema legal: la confidencialidad de la comunicación de los usuarios con los chatbots. Mientras que un tribunal de Michigan reconoció la correspondencia con ChatGPT como parte del trabajo legal protegido, un tribunal de Nueva York indicó que dicha confidencialidad no se aplica a los documentos creados a través de Claude. La jueza Allison Goddard enfatiza que la inteligencia artificial a veces crea una falsa impresión de posibilidades de victoria, llevando a las personas a gastos legales injustificados.