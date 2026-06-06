Elon Musk: Marte puede hacerse habitable como la Tierra

Elon Musk hizo una nueva declaración sobre Marte, llamándolo un "planeta que necesita reparación" y enfatizando la posibilidad de crear una atmósfera artificial allí. Según el multimillonario, si Marte puede calentarse lo suficiente, puede hacerse similar a la Tierra. Esto significaría océanos, formas de vida y la posibilidad de caminar por la superficie sin trajes espaciales. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Recientemente, Elon Musk volvió a enfatizar la necesidad de crear civilizaciones autosuficientes en la Luna y en Marte. SpaceX actualizó la información sobre su programa Marte en su sitio web y adelantó inesperadamente la fecha de los primeros vuelos de carga de la nave espacial Starship al Planeta Rojo. Mientras que anteriormente se indicó que estas misiones no tendrían lugar antes de 2030, ahora 2028 es la fecha objetivo.

La entrega de carga y personas a Marte se llevará a cabo utilizando el cohete Starship. Según Elon Musk, en el futuro, el costo de transportar carga al espacio a través de Starship será incluso más barato que el transporte aéreo de carga. Se espera que esto abra una nueva era en la exploración espacial.

Al mismo tiempo, el rover Curiosity ha descubierto nuevas pruebas de que existieron reservas de agua subterránea cálida en Marte durante un largo período en su pasado. Sin embargo, también hay pérdidas en la exploración espacial: después de muchos meses de intentos, no se pudo restablecer la comunicación con el satélite MAVEN, y la agencia anunció el fin de su misión.