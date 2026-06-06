El transporte de carga espacial vía Starship será más barato que el aéreo

Elon Musk anunció que el costo de entregar carga al espacio a través del cohete Starship será más barato que el transporte aéreo de carga en el futuro. El aspecto revolucionario principal del proyecto Starship es que será el primer cohete orbital completamente reutilizable del mundo. Musk enfatizó que vehículos como automóviles, aviones o barcos se consideran asequibles porque se usan múltiples veces, mientras que tal capacidad no ha existido hasta ahora en la tecnología de cohetes. Según Ixbt.com informa .

El director de SpaceX declaró que el cohete Falcon 9 ha recorrido parte de este camino, pero Starship alcanzará un nivel de reutilización total. Una vez que el sistema esté completamente operativo, el costo de lanzar carga a la órbita dependerá únicamente del precio del combustible. Starship utiliza oxígeno líquido y metano como combustible, lo cual es significativamente más barato que el queroseno de aviación.

Según Elon Musk, se espera que la reutilización total del sistema Starship se demuestre en la práctica para 2026. Si todos los planes se implementan, el costo de acceso al espacio podría disminuir 100 veces. Actualmente, el costo de lanzar 1 kg de carga a la órbita usando Falcon 9 ha bajado de 18.500 dólares a 1.400 dólares, y se espera que Starship reduzca este precio en un 99 por ciento adicional.

Actualmente, las unidades Super Heavy Booster 20 y Ship 20 se están preparando para el decimotercer vuelo en el cosmódromo Starbase en Texas. Además, los ingenieros de SpaceX continúan mejorando el sistema Mechazilla diseñado para atrapar el cohete. En el futuro, tales cohetes lanzarán la nueva generación de satélites Starlink a la órbita, aumentando varias veces el ancho de banda de la red global de Internet.