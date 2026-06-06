"Gobierno de la muchedumbre frenado": Internet apagado en Azad Cachemira

El 5 de junio de 2026, la conexión a Internet se cortó inesperada y completamente en el estado de Azad Jammu y Cachemira, bajo administración pakistaní. Al comentar la situación, el primer ministro de la región, Faisal Mumtaz Rathor, calificó esta medida como "el fin del gobierno de la muchedumbre". Según Ixbt.com informa .

Según NetBlocks, las comunicaciones desaparecieron en vísperas de las manifestaciones masivas y bloqueos programados para el 9 de junio. Esto fue causado por la prohibición gubernamental de las actividades del "Comité Conjunto de Acción Popular" (JAAC) bajo leyes antiterroristas.

El comité JAAC exige al gobierno que reduzca los precios de la harina, abarate la electricidad y elimine los escaños reservados para refugiados en la asamblea. Este tipo de protestas no son nuevas en la región.

Cabe recordar que en 2025, las manifestaciones organizadas por el JAAC provocaron enfrentamientos, víctimas mortales y concesiones parciales del gobierno. Esta vez, las autoridades decidieron tomar medidas preventivas: se bloqueó Internet, se reforzaron las medidas de seguridad, se suspendieron las clases en las escuelas y se pidió a los turistas que abandonaran la región.