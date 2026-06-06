Nuevo motor de aviación para jets ejecutivos en desarrollo en Rusia

La corporación estatal rusa «Rostec» planea desarrollar un nuevo motor de aviación con un empuje de 10 toneladas en el futuro. Esta unidad de potencia estará diseñada principalmente para aviones de aviación ejecutiva. Así lo anunció el director de la corporación, Sergey Chemezov. Según informa Ixbt.com informa .

Según el alto directivo, el nuevo proyecto de motor podría basarse en el PD-8. Al mismo tiempo, Chemezov destacó la posibilidad de crear toda una familia de soluciones basadas en este motor. Dependiendo de las tareas, se prevé aumentar el empuje entre un 25 y un 30 % o reducirlo un 20 %.

Cabe recordar que el motor PD-8, diseñado para los aviones «Superjet», recibió recientemente su certificado de tipo oficial. Esto indica que el proyecto está técnicamente listo.

Además, el nuevo avión regional ruso Il-114-300 también ha obtenido su certificado de tipo. El avión está ahora autorizado para la producción en serie y se espera que preste servicio en rutas aéreas nacionales.