Wildberries abrirá puntos de recogida en sus hoteles

·25·Tecnología
Wildberries abrirá puntos de recogida en sus hoteles

Wildberries planea instalar puntos de recogida de pedidos (PVZ) en sus hoteles WB Travel que se están construyendo actualmente en Rusia. Así lo anunció Robert Mirzoyan, CEO del grupo RVB, en el SPIEF-2026. Informado por Ixbt.com noticia fuente.

El objetivo principal de este proyecto es mantener el escenario de compra habitual para los clientes incluso durante sus vacaciones. Los turistas ahora podrán pedir los productos necesarios directamente al hotel y recogerlos allí.

Actualmente, Wildberries tiene la intención de probar este modelo dentro del concepto WB Travel en Rusia. Según los representantes de la empresa, este servicio creará comodidad adicional para los vacacionistas y ampliará aún más el ecosistema de la plataforma.

Recordemos que anteriormente se informó que Wildberries tenía la intención de adquirir una participación en "AliExpress Russia". La empresa continúa fortaleciendo su posición en logística y comercio minorista.

WildberriesWB TravelComercio ElectrónicoLogísticaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

ChatGPT se convierte en la aplicación de más rápido crecimiento de la historiaChatGPT se convierte en la aplicación de más rápido crecimiento de la historiaHoy, 18:48Caja con pantalla lateral: presentado Gigabyte Aorus C510 Glass InfinityCaja con pantalla lateral: presentado Gigabyte Aorus C510 Glass InfinityHoy, 18:29WWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple IntelligenceWWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple IntelligenceHoy, 18:24Tecnología de transistores semiconductores redescubierta en Corea del SurTecnología de transistores semiconductores redescubierta en Corea del SurHoy, 18:20Sriram Krishnan deja su cargo de asesor de IA de la Casa BlancaSriram Krishnan deja su cargo de asesor de IA de la Casa BlancaHoy, 17:59Yandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionalesYandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionalesHoy, 16:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado