Wildberries abrirá puntos de recogida en sus hoteles

Wildberries planea instalar puntos de recogida de pedidos (PVZ) en sus hoteles WB Travel que se están construyendo actualmente en Rusia. Así lo anunció Robert Mirzoyan, CEO del grupo RVB, en el SPIEF-2026. Informado por Ixbt.com noticia fuente.

El objetivo principal de este proyecto es mantener el escenario de compra habitual para los clientes incluso durante sus vacaciones. Los turistas ahora podrán pedir los productos necesarios directamente al hotel y recogerlos allí.

Actualmente, Wildberries tiene la intención de probar este modelo dentro del concepto WB Travel en Rusia. Según los representantes de la empresa, este servicio creará comodidad adicional para los vacacionistas y ampliará aún más el ecosistema de la plataforma.

Recordemos que anteriormente se informó que Wildberries tenía la intención de adquirir una participación en "AliExpress Russia". La empresa continúa fortaleciendo su posición en logística y comercio minorista.