La sonda Tianwen-2 de China se acerca a un asteroide que podría ser un fragmento de la Luna

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La sonda Tianwen-2 de China se acerca a un asteroide que podría ser un fragmento de la Luna

Se espera que la nave espacial china Tianwen-2 se acerque al pequeño asteroide llamado Kamo'oalewa en las próximas semanas. Este objeto fue descubierto en 2016 por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái utilizando el telescopio Pan-STARRS. Esta misión ocupa un lugar único en la historia de la exploración espacial, ya que se espera que responda a preguntas importantes sobre el origen del asteroide. Según Ixbt.com informa .

Kamo'oalewa es el primer cuerpo celeste nombrado en hawaiano bajo el programa A Hua He Inoa. Los científicos sugieren que este asteroide podría ser un fragmento separado de la Luna como resultado de una antigua colisión. La tarea principal de la misión Tianwen-2 no es solo estudiar la superficie del objeto, sino también recoger muestras y devolverlas a la Tierra. Esto permitirá probar la "hipótesis lunar" propuesta en 2021.

Según Doug Simons, director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, esta misión inaugurará una nueva era en la ciencia planetaria. El objeto, detectado anteriormente por telescopios terrestres, ahora será estudiado directamente mediante una nave espacial. Kamo'oalewa, que se traduce del hawaiano como "cuerpo celeste oscilante", se distingue por su órbita inusual en relación con la Tierra.

Si Tianwen-2 confirma que el asteroide se originó en la Luna, fortalecerá las teorías de que la Tierra y la Luna intercambiaron material en el pasado. Dichos estudios son cruciales para comprender la dinámica temprana del Sistema Solar. Actualmente, los ingenieros chinos y un grupo de científicos internacionales esperan los primeros datos de corto alcance de la nave espacial.

Tianwen-2Kamo'oalewaEspacioChinaAstronomía
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Abror Shuhratov
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