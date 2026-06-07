Bombardier Global 8000: Voló de Montreal a Niza en 6 horas

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Bombardier Global 8000: Voló de Montreal a Niza en 6 horas

La compañía canadiense Bombardier anunció que su nuevo buque insignia, el jet ejecutivo Global 8000, ha logrado un hito importante. El avión voló sin escalas desde Montreal hasta Niza, Francia, en poco más de seis horas, llevando a pasajeros al Gran Premio de Mónaco. Según Ixbt.com informa .

Aunque el fabricante no reveló el tiempo exacto de vuelo, esta ruta demostró las capacidades del nuevo avión, reconocido como uno de los jets ejecutivos más rápidos y de mayor alcance del mundo. El modelo Global 8000 alcanza una velocidad máxima de Mach 0,95, con un alcance de vuelo de 14.800 kilómetros.

Según Bombardier, el avión está diseñado principalmente para vuelos intercontinentales de larga distancia. Una de sus características clave es el sistema de mantenimiento de la presión de la cabina. Incluso volando a una altitud de 12,5 kilómetros, las condiciones dentro del avión corresponden a una altitud de menos de 900 metros sobre el nivel del mar. Esto reduce la fatiga de los pasajeros y facilita la adaptación a los cambios de zona horaria.

La cabina del Global 8000 está dividida en cuatro zonas separadas. A bordo hay una cocina completa, sistemas de comunicación modernos y asientos Nuage especiales diseñados para trabajar cómodamente durante vuelos largos. Debido al diseño único de las alas y a las mejores características de despegue y aterrizaje, este avión puede operar en aeropuertos con pistas relativamente cortas.

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Abror Shuhratov
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