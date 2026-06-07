Huawei presenta el procesador Ascend 950DT de ultra alta velocidad

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Huawei presenta el procesador Ascend 950DT de ultra alta velocidad

Huawei ha confirmado oficialmente que el nuevo procesador Ascend 950DT debutará en agosto de este año y aparecerá en dispositivos reales en el cuarto trimestre. Durante el evento Huawei Cloud 2026 Inspire Creators, el vicepresidente de la empresa, Chen Lin, anunció que este chip compatible con IA se integrará en el ecosistema en la nube de la empresa en agosto. Según Ixbt.com informa .

El procesador Ascend 950DT de nueva generación ofrece una potencia de cálculo significativamente mayor en comparación con las versiones anteriores. Demuestra alto rendimiento y eficiencia en todas las métricas, desde el ancho de banda de la memoria de video hasta la velocidad de Internet. Además, este procesador semiconductor viene con un software más fácil de usar, lo que facilita el ajuste de modelos y el uso de escenarios de gestión inteligente.

Según Chen Lin, el Ascend 950DT ha logrado un gran crecimiento en la potencia de cálculo vectorial y el ancho de banda de la memoria de video. El chip también admite directamente formatos de baja precisión como FP8, lo que acelera el entrenamiento y el uso de modelos de inteligencia artificial.

Cabe recordar que el procesador Ascend 950PR salió a la venta comercial en marzo. Huawei presentó este chip junto con el clúster Atlas 350 AI en un evento de socios en China. Posteriormente, la empresa utilizó este chipset para la serie DeepSeek V4 y anunció planes para lanzar tres nuevos chips semiconductores para IA en los próximos tres años.

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Abror Shuhratov
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