EE. UU. prueba un híbrido de lancha y ekranoplano: velocidad de 130 km/h

La empresa estadounidense Regent continúa probando su demostrador de aeronave marina, llamado Squire. Según los representantes de la compañía, el dispositivo ha alcanzado la velocidad máxima del proyecto, de 70 nudos (aproximadamente 130 km/h). La tarea principal de los desarrolladores ahora es aumentar el alcance y la duración del vuelo. Como informa Ixbt.com informa .

El dispositivo Squire no puede clasificarse como un ekranoplano convencional. El dispositivo utiliza tres modos de movimiento simultáneamente: inicialmente flota en el agua como un barco normal, luego pasa a la propulsión mediante hidroalas (alas submarinas) y finalmente asciende al modo de vuelo a baja altura sobre la superficie del agua, utilizando el efecto suelo aerodinámico.

Según la compañía, el dispositivo está equipado con ocho motores eléctricos y tiene una envergadura de aproximadamente 5,5 metros. Es capaz de recorrer distancias de más de 185 kilómetros. El proyecto cuenta con el apoyo del Cuerpo de Marines de los EE. UU., que ha asignado cerca de 15 millones de dólares para su desarrollo.

Al mismo tiempo, Regent está trabajando en la versión Viceroy, diseñada para la aviación civil. Este aparato de 12 asientos está diseñado para volar distancias de hasta 300 km. Según la compañía, la cartera de pedidos iniciales para este modelo ya ha superado los 10 mil millones de dólares.