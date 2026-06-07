¿Está terminando la era del litio? CATL produce baterías de iones de sodio

La empresa china CATL, el mayor fabricante mundial de baterías de tracción, ha anunciado oficialmente el calendario para llevar las baterías de iones de sodio al mercado masivo. Según el comunicado de la empresa, los primeros sistemas de almacenamiento de energía estacionarios basados en sodio comenzarán a entregarse a los clientes en septiembre de 2026. Para finales de año, CATL planea aumentar los volúmenes de entrega al nivel de gigavatios-hora, lo que indica la transición de la tecnología a escala industrial. Sobre esto Ixbt.com informa .

Lin Xueyao, director de tecnología de la división de sistemas de almacenamiento de energía de CATL, confirmó esta información en un evento del sector en China. Según sus palabras, la empresa está completamente preparada para la producción en serie de celdas de iones de sodio y considera 2026 como una etapa clave en el lanzamiento comercial de la tecnología. Aunque las baterías de iones de sodio se han desarrollado en paralelo con los sistemas de litio desde la década de 1970, permanecieron en segundo plano durante mucho tiempo debido a su baja densidad energética.

La situación ha cambiado en los últimos años después de que CATL llevara la tecnología a un nivel industrial. La empresa ha pasado por varias etapas de desarrollo: en 2021 se introdujo la primera generación de celdas de iones de sodio, y en abril de 2025 se presentó la segunda generación bajo la marca Naxtra. CATL tiene la intención de utilizar sodio no solo en instalaciones de almacenamiento estacionarias, sino también en vehículos eléctricos y sistemas de intercambio rápido de baterías.

La principal ventaja del sodio es su eficiencia económica. El sodio es uno de los elementos más abundantes en la Tierra y se puede obtener de la sal común o del agua de mar. Esto lo hace significativamente más barato que el litio. Las baterías de iones de sodio se están convirtiendo en la opción más adecuada para segmentos donde el precio y la conveniencia son más importantes que la capacidad energética máxima.

La dirección principal para estos sistemas son las grandes instalaciones de almacenamiento de energía estacionarias que operan junto con centrales solares y eólicas. Al mismo tiempo, CATL planea aplicar esta tecnología en vehículos eléctricos asequibles diseñados para distancias cortas. En el futuro, se espera que el sodio desplace a una parte de las baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) del mercado.