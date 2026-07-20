Visa comienza a integrar las criptomonedas en los pagos tradicionales

Visa, uno de los sistemas de pago más grandes del mundo, ha dado un paso revolucionario en el mercado de activos digitales. La compañía ha lanzado una plataforma interna llamada Visa Stablecoin Platform, que permite a bancos y estructuras fintech trabajar con stablecoins a través de los sistemas de pago existentes. Esta novedad garantiza una integración más profunda de las criptomonedas en las prácticas financieras cotidianas. Así lo informa Ixbt.com informa .

A través de esta iniciativa, Visa pretende ampliar el uso de activos digitales en su vasta red, que abarca más de 15 000 instituciones financieras y más de 200 millones de puntos de venta. Las stablecoins son un tipo de criptomoneda cuyo valor suele estar vinculado al dólar estadounidense en una proporción de 1:1 y respaldado por reservas estables; a diferencia de los criptoactivos tradicionales, están diseñadas para liquidaciones diarias.

Operaciones financieras rápidas y transparentes

Según Rubail Birwadker, jefe de desarrollo de Visa, el objetivo principal no es solo dar acceso a las stablecoins, sino adaptarlas completamente a los procesos bancarios y sistemas de transferencia de dinero de los clientes. Según iXBT.com, la nueva plataforma simplifica significativamente la integración de dichos activos en la infraestructura financiera existente.

Para los vendedores y empresarios, el uso de stablecoins ofrece varias ventajas. En primer lugar, las liquidaciones se realizan casi al instante y, en segundo lugar, los costes de transacción son mucho más bajos que en las transferencias bancarias tradicionales. Dado que todas las operaciones pasan por la blockchain, el sistema genera registros transparentes e inmutables.

Como primer activo de la nueva infraestructura, se eligió la stablecoin OUSD, presentada por el consorcio Open Standard. Visa también seguirá apoyando otros activos digitales populares, incluidos el USDC de Circle y el USDG de Paxos. La compañía ha estado desarrollando esta dirección desde 2020.

Competencia y perspectivas del mercado

Visa ya está realizando operaciones por valor de varios miles de millones de dólares relacionadas con stablecoins, y el volumen de pago anual total de la compañía se acerca a los 15 billones de dólares. La entrada de un actor tan grande es importante para países que están en transición hacia una economía digital, ya que la actualización de los sistemas de pago internacionales aumenta la apertura financiera global.

La competencia en el mercado también se está intensificando. Mientras que Mastercard ya ha introducido un sistema de liquidación mediante stablecoins para bancos, American Express también participa activamente en iniciativas en torno a OUSD. Esto indica que en un futuro próximo, la frontera entre la moneda tradicional y la criptomoneda desaparecerá por completo.