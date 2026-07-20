El sistema de IA Grok, propiedad de Elon Musk, demostró su alta capacidad analítica en uno de los eventos más importantes del mundo deportivo. En este caso, destacado por los usuarios de la red social X, el chatbot identificó correctamente al ganador del próximo Mundial de fútbol mucho antes del inicio del torneo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un usuario bajo el seudónimo X Freeze publicó los datos proporcionados por Grok. Según estos, la IA había predicho la victoria de la selección española con varios meses de antelación. El propio Elon Musk confirmó este resultado, destacando que Grok supera a otros sistemas en la realización de pronósticos complejos.

¿Cómo se realizó el análisis?

Según la publicación ixbt.com, Grok no se basó en una elección aleatoria para llegar a esta conclusión. Ya en abril, el sistema analizó en profundidad un gran volumen de datos, incluyendo las cuotas de las casas de apuestas, información de mercados de predicción y cálculos proporcionados por otros supercomputadores.

Basándose en la suma de estas fuentes independientes, Grok evaluó las posibilidades de la selección española como las más altas. Finalmente, España realmente se alzó con el título, demostrando una vez más las capacidades de la IA en la evaluación de estrategias deportivas.

Según los expertos, Grok no mostró aquí una capacidad de «ver el futuro», sino una habilidad para procesar eficazmente modelos estadísticos existentes. El sistema combinó las conclusiones de los expertos y la dinámica del mercado para determinar el resultado más probable. Se espera que estas tecnologías desempeñen un papel importante en el futuro, no solo en el deporte, sino también en la modelización de procesos económicos y políticos.

En un momento en que el interés por las capacidades de la IA también crece en Uzbekistán, la precisión de modelos grandes como Grok sirve como un caso de estudio interesante para analistas locales y entusiastas de la tecnología. Actualmente compitiendo con ChatGPT de OpenAI y los sistemas Gemini de Google, Grok, según Musk, tiene una gran ventaja en el manejo de datos en tiempo real.